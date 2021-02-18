Son Dakika | ESKİŞEHİR - Ölü bulunan karı koca ve 4 yaşındaki çocukları yan yana defnedildi

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Eskişehir'de, 16 Şubat'ta evlerinde ölü bulunan karı koca ile 4 yaşındaki oğulları, yan yana toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında önceki gün ölü bulunan İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cenazeleri, yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.

Reşadiye Camisi'ne getirilen Tokkal ailesi için burada düzenlenen cenaze törenine yakınları katıldı. Törenin ardından İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cenazeleri, Asri Mezarlığa yan yana defnedildi.

Cenaze namazını kıldıran Reşadiye Camisi İmam-Hatibi Tahsin Peker, burada yaptığı konuşmada:

"Eskişehir halkı olarak çok üzüldük, yüreğimiz yandı. Allah bizlere ve bu kardeşlerimizin ailelerine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıları yaşatanları da Rabbimiz kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Öldükten sonra gideceği yer cehennem olsun. Kabrinde azap çeksin, inşallah en yakın zamanda da bu kardeşlerimize kıyanlar yakalanır, adalete teslim edilir. Bu dünyada da cezalarını görürler." dedi.

Hayatını kaybeden Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan ve İzmir'de yaşayan kızı Beyza Kayaalp ise Doruk ile annesinin mezarına çiçek dikti.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar