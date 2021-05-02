Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren