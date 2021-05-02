Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
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Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
Son dakika! ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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