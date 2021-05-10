Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi
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Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir'de Reşadiye Camiİ Duayı dinleyen vatandaşlar Tekbir getirilmesi Cami içi Eskişehir'de Reşadiye Cami'nde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi.

Eskişehir'de Reşadiye Camiİ

Duayı dinleyen vatandaşlar

Tekbir getirilmesi

Cami içi Eskişehir'de Reşadiye Cami'nde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi.

Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi
Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi
Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi
Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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