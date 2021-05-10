Son dakika: ESKİŞEHİR - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi
Son dakika haber: Eskişehir'de Reşadiye Camiİ Duayı dinleyen vatandaşlar Tekbir getirilmesi Cami içi Eskişehir'de Reşadiye Cami'nde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi.
Eskişehir'de Reşadiye Camiİ
Duayı dinleyen vatandaşlar
Tekbir getirilmesi
Cami içi Eskişehir'de Reşadiye Cami'nde öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sela okundu, dua edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar