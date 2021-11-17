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Son Dakika | Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Eskişehir'in en büyük kaçak tütün operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'deki polis operasyonunda yaklaşık 500 bin TL değerinde çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki polis operasyonunda yaklaşık 500 bin TL değerinde çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz gün Eskişehir'de kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İki araç ve bir depoda yapılan aramada, bal peteği görünümünde ambalajlarla gizlenerek sevkiyatı yapılan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan; 1 milyon 292 bin dal sarılmış sigara, 620 bin dal boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Eskişehir'de şimdiye kadar yapılmış en büyük sarılmış kaçak sigara operasyonunda, yakalanan 3 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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