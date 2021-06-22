Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.
Batıkent Mahallesi girişinde durdurularak 116,47 gram sentetik uyuşturucu ile 65,38 gram metamfetamin ele geçirilen araçtaki T.V, F.E. ve S.E. gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar