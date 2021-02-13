Son Dakika | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yaptığı çalışmada Fevzi Çakmak Mahallesinde çöp poşetlerin içine gizlediği uyuşturucu maddesi bulundu.
3 kişinin yakaladığı operasyonda 136,41 gram bonzai ve 12 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin 2'sine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan şüpheli Ş.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık