Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ellerindeki uyuşturucu maddelerini piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 58,43 gram metamfetamin, 33,21 gram afyon sakızı, 6,77 gram eroin, 0,91 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA