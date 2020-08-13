Son Dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
13.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:16

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, S.B'yi (35) kullandığı otomobilde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 106 gram esrar ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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