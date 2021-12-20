ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 6 tabanca, 1 tüfek, 5 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.