Son dakika! Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.
13.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:36
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Mustafa Taşsöker idaresindeki 26 GL 552 plakalı otomobil, Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu 10. kilometrede Habip Akkaya'nın kullandığı 03 UC 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Taşsöker, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, eşi Belkıs Taşsöker ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Habip Akkaya ve eşi Fadime Akkaya ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA