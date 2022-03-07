Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'i Seyitgazi ilçesinden meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, servis otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye giden bir itfaiye aracı da kontrolden çıkıp devrildi. - ESKİŞEHİR