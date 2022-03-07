Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1) - Haberler

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Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son dakika haberi: Eskişehir'i Seyitgazi ilçesinden meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'i Seyitgazi ilçesinden meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, servis otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye giden bir itfaiye aracı da kontrolden çıkıp devrildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

Son Dakika | Eskişehir'de trafik kazası, 2 ölü (1)

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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