Son dakika! Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
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Son dakika! Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

06.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:40
Son dakika! Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'in İnönü ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akın Yıldırım idaresindeki 26 S 7280 plakalı otobüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun 4. kilometresinde İbrahim Çetintaş'ın kullandığı 26 GK 071 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çetintaş ile araçtaki Savaş Çakır yaralandı.

Ağır yaralanan Çetintaş, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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