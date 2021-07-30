Son dakika... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen A.D'nin bulunduğu otomobilin Eskişehir-Ankara kara yolundaki dinlenme tesisinde olduğunu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde 65 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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