Son dakika... Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen A.S, Z.D, E.Ç. ile İ.D'nin bulunduğu otomobili Çukurhisar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 1 insan figürlü mermer heykelcik ile 5 metal obje olmak üzere toplam 6 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar