Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm
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Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm

Son dakika güncel haberi... ESKİŞEHİR'de bir restoranda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken masalara kıyafet giydirilmiş cansız manken oturtuldu.

Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm
30.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:38

ESKİŞEHİR'de bir restoranda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken masalara kıyafet giydirilmiş cansız manken oturtuldu. Sosyal mesafe kuralına bu şekilde çözüm bulduklarını ifade eden restoran işletmecisi Timur Polat, 'Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna cansız mankenlerle eğlenceli bir çözüm getirdik' dedi.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Eskişehir'de yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra sosyal mesafe vazgeçilmez kural haline geldi. Kentte bir restoran sosyal mesafe kuralına uyulması ve boş bırakılması gereken masalar için cansız manken kullandı. Cansız mankenler kıyafet giydirerek masalarda oturan 'müşteri' görünümü verildi, uyarı yazıları asıldı.Restorana gelen müşterilerin de beğendiği cansız mankenli sosyal mesafenin eğlenceli bir çözüm olduğunu ifade eden restoran işletmecisi Timur Polat, 'Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna eğlenceli bir çözüm getirdik. Dışarıdan da güzel tepkiler aldık. Bir masa dolu, bir masa boş olacak şekilde bütün düzenimizi aldık. Boş masalarda da cansız mankenleri kullandık. Mankenleri temin etmemiz biraz zor oldu. Şu anda işletmemizde 20 adet cansız manken var' dedi.'CANSIZ MANKENLE ÇEKTİRENLER VAR?Cansız mankenlerin restorana renk kattığını ve gelen müşterilerin fotoğraf çektirdiklerini de anlatan Polat, 'Gelen müşterilerimiz cansız mankenlerle fotoğraf çektirmek istiyor. Mekandaki boşluk hissini de bir nebze dengeledi. Her masamızda dezenfektanımız bulunuyor. Dükkana girişte müşterimizin ateşini ölçüyoruz, el dezenfektanı kullanmaya yönlendiriyoruz. Masalarımızı da dezenfektan püskürten bir cihaz ile temizliyoruz. İş yerimizi yüzde bir oranında seyreltilmiş çamaşır suyu ile dezenfekte ediyoruz' diye konuştu.MÜŞTERİLER DE MEMNUN

Restorana gelen Metin Bozdemir, Eskişehir'de öğrenci olduğunu ve restorana sürekli müşterisi olduğunu söyledi. Bu süreçte sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bozdemir, cansız mankenli çözümü çok beğendiğini ifade ederek, 'Sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılan masalara mankenleri koymuşlar, mükemmel olmuş. İşletme sahiplerini tebrik ederim' dedi.


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Kaynak: DHA

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