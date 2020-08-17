Son Dakika | Eskişehir'de sokak satıcılarına göz açtırılmıyor Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de sokak satıcılarına göz açtırılmıyor Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına göz açtırılmıyor

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması için yürütülen çalışmalar aralısız sürüyor. Son olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 10,5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet kurusıkı Mermisi, 18 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Polis, yakalanan 1 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan şube müdürlüğünde işlem yaparken, 2 şüpheli şahsa ise, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA