Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

31.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:56
Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arifiye Mahallesi Reşadiye Camisi avlusunun yanında bulunan parkta kısıtlama dolayısıyla aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.

Jandarma ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına da yem verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Cemal Hünal Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:56:39. #1.15#
title