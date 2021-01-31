Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.