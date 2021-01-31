Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arifiye Mahallesi Reşadiye Camisi avlusunun yanında bulunan parkta kısıtlama dolayısıyla aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.
Jandarma ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına da yem verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar