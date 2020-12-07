Son dakika... Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye para cezası
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Son dakika... Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye para cezası

07.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:14
Son dakika... Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye para cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 160 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 160 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte İçişleri Bakanlığınca başlatılan kısıtlama kapsamında 2-7 Aralık tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 160 kişiye toplam 500 bin 67 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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