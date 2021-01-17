Son Dakika | Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son Dakika | Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

17.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:04
Son Dakika | Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentin en yoğun bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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