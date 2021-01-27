Son dakika... Eskişehir'de Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi
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Son dakika... Eskişehir'de Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi

27.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:57
Son dakika... Eskişehir'de Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'e Roma dönemine ait 25 gümüş sikkeyi satmak için gelen B.B., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'e Roma dönemine ait 25 gümüş sikkeyi satmak için gelen B.B., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.B. isimli şüphelinin tarihi eser satmak için Bursa'dan Eskişehir'e geceleği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, B.B.'nin kullandığı otomobili, takibe aldı. Otomobil, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sikkeler ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika... Eskişehir'de Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi
Son dakika... Eskişehir'de Roma dönemine ait 25 gümüş sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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