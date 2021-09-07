Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
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Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü

Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti.

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında yürüyen Ümmügül Can (72), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.

Olayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi, çayda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım süren aramaların ardından Can kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
Son dakika... Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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