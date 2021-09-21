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Son dakika... Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika... Eskişehir'de polisin

Son dakika haberi... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Tim ekipleri, Mutlutürk Sokak'ta durumundan şüphelendiği Y.T'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Y.T'nin ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı - Haberler
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