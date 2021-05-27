Son dakika: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
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Son dakika: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

Son dakika: Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir'de polisten kaçan zanlı, çalıntı motosiklet ve tabancayla yakalandı.

Eskişehir'de polisten kaçan zanlı, çalıntı motosiklet ve tabancayla yakalandı.

Akarbaşı Mahallesi'nde devriyeye çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli L.Ş, kovalamaca sonucu durdurularak gözaltına alındı.

Üzerinde tabanca ele geçirilen zanlının kullandığı motosikletin ise 2019 yılında çalındığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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