Son dakika! Eskişehir'de piknik alanında silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de piknik alanında silahla havaya ateş ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de piknik alanında silahla havaya ateş ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Musaözü Tabiat Parkı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, silah sesi duydu.

Hareket geçen ekipler, yaptıkları araştırmada silahla havaya ateş ettikleri önü sürülen H.K. (56) ile M.G'yi (42) yakaladı. Şüphelilerin yanındaki 2 silaha da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA