Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ile Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Alevlere bir arazöz, 3 su tankeri ve bir itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 dönüm orman örtüsünün zarar gördüğü belirlendi.

Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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