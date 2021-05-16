Son dakika haberleri... Seyitgazi'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ile Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Alevlere bir arazöz, 3 su tankeri ve bir itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 dönüm orman örtüsünün zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar