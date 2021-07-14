Son dakika haberleri | Eskişehir'de 'Yeni Barlar Sokağı' açılması kararına mahkemeden iptal
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de 'Yeni Barlar Sokağı' açılması kararına mahkemeden iptal

Son dakika haberleri | Eskişehir'de 'Yeni Barlar Sokağı' açılması kararına mahkemeden iptal
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında Kayıhan Sokak'ta birçok içkili mekana ruhsat verilmesine ilişkin oy çoğunluğuyla kabul edilen karara Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce iptal kararı verildiği belirtildi.

Odunpazarı Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında Kayıhan Sokak'ta birçok içkili mekana ruhsat verilmesine ilişkin oy çoğunluğuyla kabul edilen karara Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce iptal kararı verildiği belirtildi.

İptal kararına dair açıklamalarda bulunan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, bizzat açtıkları davadan alınan bu karardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Sürecin takipçisi olarak, içkili mekan olarak belirlenen bölgede çocukların geleceğini korumak adına önemli bir adım attıklarını söyleyen Başkan Acar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Eskişehir 2.İdare Mahkemesi'nce, 14.07.2021 tarihinde verilen karar gereğince; Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak ve Başarılı Sokak, Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi, Sarılar Sokak ve Fakülte Sokak Ihlamurkent Mahallesi Nilüfer Caddesi ile Karacaşehir Mahallesi 511 Sokak'ın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin 6 Kasım 2020 tarih ve 15/230 sayılı Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyelerinin Kararı'nda, hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Özellikle öğrencilerin örgün eğitimine devam ettiği okullar bölgesine erişim güzergahı üzerinde bulunduğu ve bu durumun öğrencinin eğitim ve can güvenliği tehlikesini ortaya çıkaracağı, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da huzurunu ve güvenliğini düşünerek Eskişehir İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık. Mahkemelerin, Milletimizin vicdanı olduğuna dair inancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Nitekim vatandaşlarımızın iradesi tecelli etti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2020-857 E. Dava Dosyasında idari işlemin iptali kararı çıkmıştır. Bu karar aynı zamanda içkili mekan olarak belirlenen bu bölgelerdeki yavrularımızın da geleceğini korumak adına önemli bir adım olmuştur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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