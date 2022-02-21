Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı - Haberler
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Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde, 12 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 105 fişek, 3 pompalı tüfek ile bunlara ait 8 kartuş, bir çalıntı motosiklet ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve denetimlerde gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Haberler

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