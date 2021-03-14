Son dakika... Eskişehir'de motosikletle kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheliye para cezası uygulandı
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Son dakika... Eskişehir'de motosikletle kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheliye para cezası uygulandı

14.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:55
Son dakika... Eskişehir'de motosikletle kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheliye para cezası uygulandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 29 bin 698 lira idari para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 29 bin 698 lira idari para cezası verildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Büyükdere Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan O.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Motosiklette yapılan aramalarda çok sayıda içki ve pos cihazı ele geçirildi.

O.K'ye, belirtilen adres dışında satış yapmaktan 10 bin, yetki belgesiz satış yapmaktan 17 bin, ayrıca ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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