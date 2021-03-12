Kumar oynayan 29 kişiye 122 bin lira ceza
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Kumar oynayan 29 kişiye 122 bin lira ceza

12.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:24
Kumar oynayan 29 kişiye 122 bin lira ceza

Eskişehir'de, ruhsatsız bir işyerinde pandemi tedbirlerini de ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen 29 kişiye 122 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, ruhsatsız bir işyerinde pandemi tedbirlerini de ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen 29 kişiye 122 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ruhsatsız bir iş yerine operasyon düzenledi. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 29 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na" muhalefetten işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye toplamda 122 bin 758 lira ceza yazıldı.

İşletme sahibi hakkında ise Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kumar oynayan 29 kişiye 122 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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