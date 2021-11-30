Son dakika... Eskişehir'de kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı - Haberler
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Son dakika... Eskişehir'de kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika... Eskişehir'de kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı

Son dakika haber: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Seyitgazi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.A. idaresindeki resmi ekip otosu, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü B.A. ile araçta bulunan polis memuru M.T, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika... Eskişehir'de kaza yapan ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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