Son dakika... Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 8 gözaltı
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Son dakika... Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 8 gözaltı

07.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:44
Son dakika... Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 8 gözaltı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. 8 şahsa ait ikamet ve iş yerlerine düzenlenen üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 160 bin lira olan 277 bin dal makaron, 76 bin dal sarılmış sigara, 20 bin makaron filtresi, 405 sigara sarma kağıdı, 195 kilogram tütün, 32 bandrol, 21 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 8 şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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