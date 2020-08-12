Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
12.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:45

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 93 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 10 bin 520 dal sarılmış sigara, 800 dal boş makaron, 76 sigara sarma kağıdı ile 62 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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