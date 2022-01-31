Son Dakika | Eskişehir'de jandarma ekiplerinden dron destekli trafik denetimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron ile trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İçişleri Bakanlığı ile Eskişehir Valiliğinin yayımladığı "kış tedbirleri" genelgesi uyarınca, alınan asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundaki jandarma asayiş yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı.

Dron destekli yapılan trafik ve asayiş kontrolünde Albay Atasoy, kontrol noktasına gelen araçlarda bulunan çocuklara jandarma logolu oyuncak ve boyama kitabı hediye etti.