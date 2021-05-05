Son Dakika | Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
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Son Dakika | Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Son Dakika | Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından Başara mahallesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yol kenarındaki tarla içerisinde kanadından yaralanmış ve uçamayan bir kuş olduğu görüldü. Kulun yanına giden ekipler ardından hayvanı muhafaza altına alıp Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kuşun kızıl şahin olduğunu tespit etti. Kartal saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen kuş ardından tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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