Son dakika: Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.