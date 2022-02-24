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Son dakika: Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika: Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunburun Mahallesi Karacakaya mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uzunburun Mahallesi, Kaçakçılık, Eskişehir, Güncel, Haberler

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