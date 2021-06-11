Son dakika! Eskişehir'de hem trafik kazası hem de ölüm sayısı azaldı
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Son dakika! Eskişehir'de hem trafik kazası hem de ölüm sayısı azaldı

Son dakika! Eskişehir'de hem trafik kazası hem de ölüm sayısı azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Eskişehir'de 2020 yılında 11 bin 84 trafik kazası gerçekleşirken, bir önce yıla göre toplamda bin 580 kaza daha az yaşandı.

Eskişehir'de 2020 yılında 11 bin 84 trafik kazası gerçekleşirken, bir önce yıla göre toplamda bin 580 kaza daha az yaşandı. Kazada ölenlerin sayısında ise 19 kişilik bir düşüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2020 yayınladı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir'de 2019 yılında yaşanan 12 bin 664 trafik kazası sayısı 2020 yılında bin 580 düşerek 11 bin 84 olarak gerçekleşti. 2019 yılında Eskişehir'de trafikte 79 kişi can verirken, bu sayı 2020 yılında 60 kişiye düştü. 2019 ve 2020 yılları arasında yapılan değerlendirmede yaralı sayısında da 633 kişilik bir düşüş gözlemlendi. Eskişehir'de 2020 yılında 2 bin 740 kişi trafik kazasında yaralandı. Bir önceki senede ise bu sayı 3 bin 373 olarak gerçekleşmişti.

Diğer yandan 2020 yılında toplam motorlu kara taşıt sayısı 297 bin 977 olarak kayıt edilirken, bir önceki sene ise 287 bin 142 olarak gerçekleşmiştir. Bu anlamda motorlu kara taşıt sayısında artış olmasına rağmen trafik kazalarında bir düşüş söz konusu oldu.

Bu arada Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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