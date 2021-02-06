Son dakika... Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 18 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar