ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
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ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltıESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte insan ticareti, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan baskınlarda 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında polis ekiplerince 35 erkek ile 4 mağdur kadının bilgi sahibi olarak ifadesinin alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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