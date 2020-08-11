Son Dakika | Eskişehir'de etil alkol operasyonu
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Son Dakika | Eskişehir'de etil alkol operasyonu

Son dakika haberleri... Eskişehir'de etil alkol operasyonuESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 600 şişe etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

11.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:13

Eskişehir'de etil alkol operasyonu

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 600 şişe etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 litrelik 600 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 aroma kiti ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Son Dakika | Eskişehir'de etil alkol operasyonu

Kaynak: DHA

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