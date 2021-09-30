Son dakika: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili Hint keneviri, birer hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.