Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haber: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde bin 63 sentetik uyuşturucu hap ile 66,66 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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