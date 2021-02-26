ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

26.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:28

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, kent dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürdükleri iddia edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 834 sentetik hap,155,70 gram sentetik uyuşturucu, 24,36 gram metamfetamin, 3,23 gram eroin, 0,69 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 20 fişek ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dokuz şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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