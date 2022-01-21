Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde 20 bin lira değerindeki demir hurdası ile çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişiyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Asayiş, JASAT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title