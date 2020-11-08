Son dakika: Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
08.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:31
Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerine baskın düzenlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı