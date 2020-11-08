Son dakika: Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.