Son dakika! Eskişehir'de cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı
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Son dakika! Eskişehir'de cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

28.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:26
Son dakika! Eskişehir'de cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de firari bir hükümlü, jandarma ekiplerince yol kontrolünde yakalandı.

Eskişehir'de firari bir hükümlü, jandarma ekiplerince yol kontrolünde yakalandı.

Eskişehir-Alpu kara yolunda devriyeye çıkan Jandarma Trafik Timleri, durumundan şüphelendikleri H.K. idaresindeki minibüsü durdurdu.

H.K'nin güvenlik sorgulamasında Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Firari hükümlüye ait araçta yapılan kontrolde, çalıntı olduğu anlaşılan çok sayıda kara yolu trafik levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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