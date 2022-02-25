Son dakika! Eskişehir'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince Ankara'da bulundu - Haberler
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Son dakika! Eskişehir'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince Ankara'da bulundu

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika! Eskişehir'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince Ankara'da bulundu

Son dakika habere göre Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince Ankara'da bulundu.

SARICAKAYA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince Ankara'da bulundu.

Düzköy Mahallesi'nde yaşayan A.K, 112 Acil İhbar Hattı'nı arayıp, tarlasında çalıştığı sırada yol kenarına bıraktığı motosikletin kimliği belirsiz kişilerce çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli H.A. tarafından çalındığı ve söz konusu kişi tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesine satmak için götürdüğü tespit edildi.

Şüpheli, H.A, Nallıhan ilçesine bağlı Osmanköy Mahallesi girişinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. ???????

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Sarıcakaya, Eskişehir, Jandarma, Ankara, Güncel, Haberler

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