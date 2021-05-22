Son Dakika | Eskişehir'de bir kişi bıçaklı kavgada öldürüldü

Son dakika haberi: Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir evde alkol alan Zeki Asya (52) ile arkadaşları Hüseyin B, Engin S, Aykut O. ve Ahmet T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin B. üzerinde taşıdığı bıçakla Zeki Asya'yı kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık servis ekipleri Asya'nın olay yerinde öldüğünü belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar