Son Dakika | Eskişehir'de bir kişi bıçaklı kavgada öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Eskişehir'de bir kişi bıçaklı kavgada öldürüldü

Son Dakika | Eskişehir'de bir kişi bıçaklı kavgada öldürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir evde alkol alan Zeki Asya (52) ile arkadaşları Hüseyin B, Engin S, Aykut O. ve Ahmet T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin B. üzerinde taşıdığı bıçakla Zeki Asya'yı kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık servis ekipleri Asya'nın olay yerinde öldüğünü belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Engin Akyürek Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Josef De Souza Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Eskişehir'de bir kişi bıçaklı kavgada öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 17:11:22. #1.13#

title