Son dakika... Eskişehir'de bayram trafiğine 'dronlu' denetim Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğu yaklaşık yüzde 30 artan Ankara ve Bursa karayolunda polis ekiplerince dronla denetim yapıldı.

ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğu yaklaşık yüzde 30 artan Ankara ve Bursa karayolunda polis ekiplerince dronla denetim yapıldı. Havadan kemer takmadığı ya da kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Ankara, Bursa, Afyonkarahisar ve Kütahya güzergahlarının ortasında yer alan Eskişehir'de trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 30 arttı. Çevre yolunda meydana gelen yoğunluk nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri Ankara ve Bursa istikametlerinde dronla havadan denetimler yaptı. Eskişehir-Bursa D-200 karayolu üzerindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücüler dronla havadan kayıt alınarak kemer, cep telefonu kullanımı, yakın takip ve şerit değiştirme kural ihlallerini tespit etti. Durdurulan sürücülere hataları anlatılarak cezai işlem uygulandı.

'GÜNDE 70 BİN ARAÇ GEÇİYOR'Eskişehir Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Eskişehir'in Ankara, Bursa, Afyonkarahisar, Kütahya karayollarını bağlantısı olan bir noktada yer aldığını söyledi. Yoğunluğun artmasıyla birlikte denetimleri sıkılaştırdıklarını kaydeden Aydın, "En yoğun noktasında günlük 70 bin, diğer noktalarda ise günlük 30 bin araç geçişinin olduğu bir karayolu. Pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın bayram tatili için bireysel olarak araç kullanmalarından kaynaklı yüzde 30 civarında bir trafik yoğunluğu meydana geldi. Biz bu süreçte 53 trafik ekibi, 15 motosikletli Şahin ekibiyle birlikte toplam 68 trafik ekibiyle sorumlu olduğumuz güzergahlarda güvenlik tedbiri aldık. Bayram tatili nedeniyle dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştiriyoruz. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değişikliği, yakın takip gibi ihlalleri tespit ederek sürücülere yasal yaptırımları uyguluyoruz" dedi.Kurban Bayramı tatiline kendi araçlarıyla çıkan sürücülerin mutlaka yollarda mola vermesi ve trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Aydın, "Sürücülerden hız kurallarına uymaları, araçlarda mutlaka emniyet kemeri kullanmaları istiyoruz. Takip mesafesine uymaları, cep telefonunu kullanmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, belli aralıklarla mola vermelerini istiyoruz. Pandemi süreciyle nedeniyle de maske ve sosyal mesafe kuralına mutlak suretle uymalarını bekliyoruz. Herkese iyi bayramlar ve kazasız günler diliyoruz" diye konuştu.BAYRAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle D-200 karayolu Eskişehir-Bursa karayolundan geçen sürücülerin yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Uygulama nedeniyle oluşan yoğunluktaki sürücülere, trafik noktasında kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuldu. Kural ihlali yapanlara ise ceza kesildi.

Kaynak: DHA