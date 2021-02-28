Son Dakika | Eskişehir'de aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı
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Son Dakika | Eskişehir'de aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı

28.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:56
Son Dakika | Eskişehir'de aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de hakkında iki suçtan arama kararı bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında iki suçtan arama kararı bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliklerine bağlı ekipler, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'nde yaşanan "silahla yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından hakkında arama kararı bulunan S.A'yı olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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