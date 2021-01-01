Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
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Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)

01.01.2021 05:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:02
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)

Son dakika gelişmesine göre VALİ AYYILDIZ, "TEDBİRLERE UYULDUĞU İÇİN VAKALAR DÜŞTÜ"Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yılbaşı nedeniyle Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Muttalıp Jandarma Karakolu ve Yunusemre Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

VALİ AYYILDIZ, "TEDBİRLERE UYULDUĞU İÇİN VAKALAR DÜŞTÜ"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yılbaşı nedeniyle Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Muttalıp Jandarma Karakolu ve Yunusemre Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Tüm Eskişehirlilerin, yeni yılı huzur ve güven içinde geçirmesini dileyen Vali Ayyıldız, 24 saat esasına göre görev yapan Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.

Eskişehirlilerin pandemi döneminde kurallara uyarak vaka sayılarının düşmesinde olumlu katkı sağladıklarını kaydeden Vali Ayyıldız, "Eskişehirlilere pandemi döneminde gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir zamanda bu pandemi sürecinden, normalleşme sürecine geçeriz. Bu uyacağımız tedbirlerle olacaktır. Bunu da Eskişehirliler çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Vaka sayısının düşmesinde Eskişehirliler bir teşekkürü, takdiri hak ediyor. Ben onlara valilik yapmaktan bu anlamda mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Eskişehirliler bu süreçte kurallara uyarak çok olumlu katkı sağlamıştır" dedi.

Vali Ayyıldız'a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge eşlik etti.


Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)
Son Dakika | Eskişehir'de 80 saatlik sokak kısıtlamasına MOBESE'li takip (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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